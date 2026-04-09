Consuelo Porras asegura que el MP investiga elección de rector de la USAC

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La Fiscal General y Jefe del MP asegura que, actualmente se encuentra una investigación en curso por "todo" el proceso de elección del rector de la USAC.

La actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras aseguró la institución que dirige investiga el proceso de elección de rector de la Universidad de Carlos (USAC), que concluyó con la reelección de Walter Mazariegos, para el período 2026-2030.

La Fiscal General, al ser consultada si la investigación se limita a las denuncias interpuestas por el supuesto fraude que permitió reelegir a Mazariegos como rector de la USAC, afirmó que no existe ninguna etapa específica sino todo.

Agregó que la investigación en curso no se limita a los hechos ocurrido durante la elección del rector, suscitados el pasado miércoles 8 de abril, el cual se llevó a cabo en el Hotel Museo Casa Santo Domingo.

"La investigación no sólo es por los acontecimientos del día de ayer, sino tenemos muchas denuncias, inclusive algunas generadas de la Contraloría, todo tiene la investigación y los resultados ustedes mismos los van a ver", apuntó.

Las declaraciones de la fiscal fueron vertidas al concluir su entrevista ante los miembros de la Comisión de Postulación para elegir los candidatos a jefe del MP.

Consuelo Porras, durante su entrevista este día ante la Comisión de Postulación. (Foto: Cortesía/Soy502)

Denuncia

La diputada Sonia Gutiérrez, electa por el partido por el partido político Winaq presentó ante el MP una denuncia penal contra el Consejo Superior Universitario (CSU), y el rector reelecto Walter Mazariegos por la posible comisión de una serie de delitos durante el proceso de elección del rector de la USAC, período 2026-2030.

Entre los delitos que posiblemente podrían haberse cometido, sobresalen usurpación de funciones, abuso de autoridad, asociación ilícita y desobediencia.

Acreditación y no acreditación

Durante el proceso de elección, el CSU en dos sesiones, una ordinaria y otra extraordinaria, celebradas el 25 de marzo y 6 de abril, respectivamente, únicamente decidieron acreditar a 15 cuerpos electorales integrados por 5 electores.

De esta cuenta, el CSU decidió dejar afuera a 19 cuerpos electorales que suman 95 electores, de los cuales, la mayoría, estuvieron presentes el día de la elección, reclamando su participación en la votación final.

Pese a que inicialmente existía el quórum requerido, según las normas electorales vigentes de la USAC, con 52 electores presentes se efectuó dicha elección, en la que fue reelecto por cuatro años más Mazariegos.