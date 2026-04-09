Postuladora del MP: Así se presentó a la entrevista la fiscal Consuelo Porras (video)

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La fiscal general Consuelo Porras acudió a su entrevista ante la Comisión de Postulación este jueves y varios de los asistentes le dieron la espalda.

De pie y de espaldas, así fue recibida la actual Fiscal y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por quienes presenciaron su entrevista ante los integrantes de la Comisión de Postulación que integrará la nómina de candidatos a dirigir la persecución penal en el país, período 2026-2030.

Durante su exposición de su plan de trabajo, Porras se concretó más en detallar logros, supuestamente alcanzados, de su gestión que explicar nuevos proyectos que ejecutaría en su tercer período al frente del MP.

De esta cuenta, expuso la cobertura en los 340 municipios y la creación de 149 Fiscalías Especializadas a nivel nacional.

Consuelo Porras, fiscal general, acude a la entrevista a cargo de la Comisión de Postulación para definir los candidatos a jefe del MP.

Varios asistentes dieron la espalda a la actual fiscal.



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Cuestionamientos

Aunque en un momento esperaba que los comisionados cuestionaran a la actual Fiscal con relación a los cinco señalamientos aceptados para su trámite, le fueron planteadas preguntas que no requirieron una respuesta más concretas, sino simplemente para agotar el tiempo.

Este fue el caso de la presidenta de la Comisión y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le pidió que explicará cuáles serían los tres pilares fundamentales de su gestión en un tercer período.

Por su parte la presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), pregunta el por qué de su participación por tercer período al frente del MP cuando existen señalamientos en su contra.

En respuesta, Porras respondió que su trabajo con base a la ley y al ordenamiento jurídico su actuar ha sido en beneficio de la institucionalidad del MP, por lo resto importancia a las objeciones presentadas en su contra.

El decano de la Universidad Regional, Luis Lepe, dijo que al no alcanzarle el tiempo para exponer er su plan de trabajo, cuales serían los puntos más importantes de una gestión.

Porras respondió que todo ya está hecho, y que lo que procede es seguir efectuando el trabajo que se ha venido realizando, pues "todo, todo ya está instalado", apuntó.

Objeciones

Es de recordar que la Comisión de Postulación aceptó para su trámite 5 de los 25 señalamientos presentados contra la actual Fiscal General.

Entre las objeciones presentadas en su contra resalta la presentada por la diputada del cancelado partido político Movimientos Semilla relacionado al plagio de la tesis de doctorado.

Además, también fue aceptada la objeción presentada por el estudiante Sergio Morataya, quien fue vinculado en el caso conocido como Toma de la Usac: Botín político.