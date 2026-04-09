Postuladora MP: Consuelo Porras comparecerá ante comisionados

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Este día, en la continuación de las entrevistas a aspirantes a Fiscal General, el pleno de comisionados de la Postuladora escuchará a 12 aspirantes, entre los que destaca la participación de la actual Fiscal General, Consuelo Porras.

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Luego de un breve receso, la Comisión de Postulación que integrará la nomina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), continuará la fase de entrevistas a los aspirantes a dirigir la persecución penal en el país, entre los que destacará la participación de la actual Fiscal General, Consuelo Porras.

En este tercer día, el pleno de comisionados escuchará a 12 postulantes de los 48 que siguen en el proceso de postulación.

Cada aspirante contará con un máximo de 30 minutos, 3 minutos para responder los cuestionamientos formulados por los comisionados y 5 para exponer su plan de trabajo.

La fase de entrevistas a los postulantes a Fiscal General inicia a las 9:00 horas en la Sala de Vistas del Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Tercer grupo

Este día, el pleno de comisionados entrevistará al tercer grupo de 12 aspirantes, entre los que resalta la actual Fiscal General, Consuelo Porras, a quien le fue aceptadas para su trámite 5 objeciones de 25 presentadas en su contra.

Entre los restantes impedimentos aceptados contra la actual Fiscal General, destacan los presentados por los diputados José Alberto Chic Cardona y Andrea María Reyes Zeceña, así como Sergio Yoel Morataya de León. Este último vinculado al caso Toma de la USAC: Botín político.

Además, es de hacer notar que, de las objeciones presentadas a la Postuladora por Sandoval Alfaro, resalta el señalamiento efectuado por su destitución injustificada como encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

También, en esta lista sobresale el nombre del ex comisionado presidencial contra la Corrupción del gobierno de expresidente Alejandro Giammattei, Oscar Miguel Dávila Mejicanos, y del exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Walter Paulino Jiménez Texaj.

¿Quiénes siguen?

Las entrevistas se realizarán en grupos de 12 postulantes, por lo que este día el turno le corresponderá, según el orden a:

• Brenda Dery Muñoz Sánchez

• Raúl Estuardo López Rodríguez

• Amílcar Enrique Colindres Hernández

• Esteban Emanuel Celada Flores

• Erick Osberto López Orozco

• Sandra Elizabeth Acan Guerrero

• María Consuelo Porras Argueta

• Oscar Miguel Dávila Mejicanos

• Nicolás Cuxil Güitz

• César Augusto Ávila Aparicio

• Hugo Alfredo Bautista del Cid

• Walter Paulino Jiménez Texaj