Comisión de Postulación conoció las propuestas de 12 aspirantes a Fiscal General

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En esta jornada de entrevistas, la postuladora escuchó a los 12 aspirantes del segundo grupo y la serie de interrogatorios se retomará el próximo jueves.

La transformación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como la adquisición de escáner 3 D para visibilizar mejor de la escena del crimen, fueron algunas de las propuestas que la Comisión de Postulación para Fiscal General escuchó de los 12 postulantes de este día.

Durante la sesión, cada uno de los aspirantes contó con una intervención de 5 minutos para exponer su plan de trabajo y tres para responder las interrogantes de los integrantes de la Postuladora.

La Comisión hará una pausa en esta fase el miércoles 8 de abril, por lo que retomará las entrevistas el próximo jueves 9.

La postuladora retomará las entrevistas de los aspirantes el próximo jueves 9 de abril. (Foto: Guatemala Visible)

Propuestas

Entre los primeros en ser cuestionados por los comisionados, resalta la participación del profesional Néctor Guilebaldo de León Ramírez, quien en el 2022 integró la nómina de candidatos a Fiscal General.

En su intervención, De León Ramírez propuso, según su plan de trabajo, la transformación de la FECI para conocer casos de corrupción en la Policía Nacional Civil (PNC), el MP, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Organismo Judicial (OJ) y las demás instituciones que integran el sistema de justicia.

Además, aunque se resaltó la cobertura a nivel nacional del MP en los 340 municipios, el aspirante Carlos Alberto García Alvarado, sugirió la creación de fiscalías especiales a nivel nacional, así como la unidad de casos de alto impacto y la rotación de fiscales. Esto último con la intención, según el aspirante, de evitar tráfico de influencias al conocer los casos.

Por su parte, la postulante Sully Claudet Merlos Moya a la vez de proponer la implementación de plataformas web para denuncias, también consideró oportuno plantear como propuesta la adquisición de escáner 3D para presentar al juez una visibilización mejor del escenario del crimen.

También la aspirante Shayne Ochaeta Argueta, hizo referencia al fortalecimiento que propondrá de la Dirección de Investigación Criminal (DICRI), pues consideró que esta dependencia es vital para la persecución penal que como mandato debe de ejercer el MP.

Por último, entre las propuestas escuchadas por los comisionados, también sobresalió la expuesta por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, quien aseguró que de ser nombrado Fiscal General podrían en marcha la figura de "los motos fiscales", con la finalidad de llevar en tiempo a la escena del crimen.

Pausa

Con esta jornada de entrevista, suman 24 los postulantes interrogados por la Postuladora, y el jueves 9 los comisionados tendrán entre los 12 postulantes que intervendrán, la exposición de la actual Fiscal General Consuelo Porras.

Postulantes

Al final de esta jornada, el pleno de la Comisión de Postulación escuchó a los 12 postulantes, siendo estos: