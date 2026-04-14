Comisión de Postulación sigue evaluando a aspirantes a Fiscal General

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Este martes 14 de abril, la Postuladora para Fiscal tiene contemplado continuar con la evaluación de expedientes de los restantes 31 aspirantes que aún faltan de ser examinados.

La Comisión de Postulación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) se prepara para continuar con la evaluación de los 31 expedientes que aún quedan pendientes de examinar, finalizada la primera jornada de ponderación en el proceso de postulación de candidatos a dirigir la persecución penal para los próximos cuatro años.

En la primera jornada, los comisionados examinaron 17 expedientes de los 48 aspirantes a Fiscal General, de los cuales sólo tres superaron la línea de corte de 75 puntos para ser incluidos en la lista de candidatos elegibles.

Según el cronograma aprobado por la Postuladora, para la evaluación de expedientes se contemplaron tres días, por lo que esta etapa se prolongará hasta el jueves 16 de abril.

Ponderación

De acuerdo con la evaluación de expedientes, según la tabla de gradación, los postulantes a Fiscal General son examinados con relación al cumplimiento del aspecto de méritos académicos, experiencia profesional, proyectos humanos.

Es de recordar que la normativa vigente establece también, la observación del aspecto ético que no tiene ninguna ponderación en la tabla de gradación.

De esta cuenta, según lo aprobado por la Postuladora, los méritos académicos son evaluados hasta un máximo de 28 puntos, la experiencia profesional hasta 70 y la proyección humana 2.

A esto, dentro de la experiencia profesional se incluyen 10 puntos asignados a la entrevista, así como la participación de cada aspirante en la aplicación de las pruebas psicométricas que, aunque no tiene un valor numérico, se requiere que los postulantes se hayan sometido a esta.

Lista

Con los 17 aspirantes ponderados en la primera jornada de evaluación, los comisionados aún tienen pendientes de examinar a 31 postulantes.

Esto debido a que, luego de haber aceptado la renuncia del profesional Roberto Manuel Ángel Flores Rivera, quien no realizó las pruebas psicométricas, la lista de 49 aspirantes se redujo a 48.

Por último, entre los expedientes que podrían ser examinados en esta segunda jornada de evaluación sobresale el nombre de la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, que busca su tercer período al frente del MP.