Postuladora de Fiscal General: Cuatro aspirantes han presentado su defensa

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Cuatro de los seis postulantes a Fiscal General y Jefe del MP han presentado su respectiva defensa a las objeciones en contra.

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Finalizado el tercer día para la recepción de pruebas de descargo, un postulante se suma a los aspirantes que han entregado su defensa a los señalamientos en su contra.

Se trata del actual Fiscal de la Fiscalía Distrital Metropolitana, Marco Antonio Sis, por lo que, únicamente faltan dos postulantes tildados en presentar su respectiva defensa.

Es de resaltar que el pleno de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del MP, aceptó para su trámite las objeciones presentadas contra seis de los 49 postulantes que continúan en el proceso de postulación.

⏰ Cierre de la jornada



Finaliza el tercer día de recepción de pruebas de descargo.



Este día, el postulante Marco Antonio Cortéz Sis presentó sus pruebas de descargo.



➡️ Aún quedan pendientes de presentar sus pruebas los postulantes Walter Brenner Vásquez Gómez y María… pic.twitter.com/XAC1UZbeZl — Guatemala Visible (@guatevisible) March 19, 2026

Defensa

En los primeros dos días, los postulantes que han ejercido su derecho de defensa son el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Humberto Rivera Carrillo, y el exmagistrado de Corte de Apelaciones, Henry Alejandro Elías Wilson.

Además, también han presentado sus pruebas de descargo el aspirante José Manuel Quinto Martínez

Pendientes

Entre los postulantes pendientes en ejercer su derecho a defensa, sobresale la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, que deberá defenderse de cinco objeciones en su contra.

El otro aspirante pendiente en presentar sus pruebas de descargo es el abogado Walter Brenner Vásquez Gómez.