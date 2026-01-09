Nuevos rostros en la convocatoria de la Selección de Guatemala

La Selección de Guatemala enfrentará a Canadá en su primer partido del año y el técnico mexicano Luis Fernando Tena anunció la convocatoria.
Marvin Ávila (17 años), Decarlo Guerra (17) Héctor Prillwitz (19), Marcelo Hernández (20) y Jefry Bantes (21) encabezan la primera lista de convocados del técnico mexicano Luis Fernando Tena para su segunda etapa al frente de la Selección de Guatemala.
Con la vista puesta en el juego amistoso ante Canadá, pactado para el próximo sábado 17 de enero, el "Flaco" ha llamado a 22 jugadores, 14 de los finalistas Antigua y Municipal y solamente dos de Comunicaciones.
Se suman dos de Xelajú, uno de Malacateco y tres legionarios. Además de los juveniles destaca el llamado de Widvin Tebalán y la no convocatoria de Stheven Robles, Rodrigo Saravia y Jesús López.