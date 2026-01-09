Caída de árbol provoca desvíos viales en la zona 11

Durante las primeras horas de este viernes 9 de enero se reportó que un árbol se cayó y está obstaculizando el paso vehicular de 9 avenida 8 calle zona 11, Colonia Roosevelt.

En el lugar personal municipal avanza para habilitar el tramo, también se mantienen desvíos viales.

Luego de la caída del árbol se reportó que había derribado un poste de tendido eléctrico por lo que dejó sin energía a vecinos del sector.

Se siguen los trabajos en el área para habilitar el paso. (Foto: Municipalidad de Guatemala)