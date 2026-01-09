Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Caída de árbol provoca desvíos viales en la zona 11

  • Por Reychel Méndez
09 de enero de 2026, 06:26
PMT desviará el tránsito del área. (Foto: Amilcar Montejo)

PMT desviará el tránsito del área. (Foto: Amilcar Montejo)

Al caer el árbol se cortó la energía eléctrica y obstaculizó el paso vehicular. 

OTRAS NOTICIAS: En enero de 2026 se registran más de 100 sismos en Guatemala

Durante las primeras horas de este viernes 9 de enero se reportó que un árbol se cayó y está obstaculizando el paso vehicular de 9 avenida 8 calle zona 11, Colonia Roosevelt.

En el lugar personal municipal avanza para habilitar el tramo, también se mantienen desvíos viales.

Luego de la caída del árbol se reportó que había derribado un poste de tendido eléctrico por lo que dejó sin energía a vecinos del sector.

 

Se siguen los trabajos en el área para habilitar el paso. (Foto: Municipalidad de Guatemala)
Se siguen los trabajos en el área para habilitar el paso. (Foto: Municipalidad de Guatemala)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar