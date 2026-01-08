Ricardo Arjona calienta motores para su concierto en Chicago

Versión Impresa
  • Con información de Eligia Hernández/Kevyn Girón/Colaboradores
08 de enero de 2026, 15:51
Arjona
Ricardo Arjona sigue su gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto: Ricardo Arjona)

Ricardo Arjona afina detalles para retomar su gira internacional.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa en los preparativos para reanudar su gira Lo que el Seco no dijo y, previo a su concierto en Chicago, compartió en redes sociales una serie de fotografías acompañadas de un mensaje que no pasó desapercibido.

El cantante compartió imágenes previas a su show en Chicago. (Foto: Ricardo Arjona)
"Ni las nuevas, ni las viejitas, ni las inéditas. A la Champurrada no le gusta lo que hago. Bueno saber que hay gente que no coincide. Año que empieza y cosas que pasan. Entre la pesca y la preparación. Listos para empezar. Chicago, vamos para allá", escribió el artista, fiel a su estilo reflexivo y provocador.

Arjona se presentará el 30 de enero próximo en el Allstate Arena. (Foto: Ricardo Arjona)
Arjona se presentará el próximo 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, como parte de una gira que mezcla canciones inéditas, clásicos reversionados y una puesta en escena íntima.

La gira combina inéditos, clásicos y una puesta íntima. (Foto: Ricardo Arjona)
El tour ha destacado por su cercanía con el público y un repertorio que apuesta más por la narrativa que por lo comercial.

