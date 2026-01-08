Ricardo Arjona calienta motores para su concierto en Chicago

-

Ricardo Arjona afina detalles para retomar su gira internacional.

NO TE LO PIERDAS: Ricardo Arjona reflexiona sobre su 2025

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa en los preparativos para reanudar su gira Lo que el Seco no dijo y, previo a su concierto en Chicago, compartió en redes sociales una serie de fotografías acompañadas de un mensaje que no pasó desapercibido.

El cantante compartió imágenes previas a su show en Chicago. (Foto: Ricardo Arjona)

"Ni las nuevas, ni las viejitas, ni las inéditas. A la Champurrada no le gusta lo que hago. Bueno saber que hay gente que no coincide. Año que empieza y cosas que pasan. Entre la pesca y la preparación. Listos para empezar. Chicago, vamos para allá", escribió el artista, fiel a su estilo reflexivo y provocador.

Arjona se presentará el 30 de enero próximo en el Allstate Arena. (Foto: Ricardo Arjona)

Arjona se presentará el próximo 30 de enero de 2026 en el Allstate Arena de Chicago, como parte de una gira que mezcla canciones inéditas, clásicos reversionados y una puesta en escena íntima.

La gira combina inéditos, clásicos y una puesta íntima. (Foto: Ricardo Arjona)

El tour ha destacado por su cercanía con el público y un repertorio que apuesta más por la narrativa que por lo comercial.