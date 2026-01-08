Bantrab es el nuevo patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol

-

En el marco de las celebraciones por sus 60 años de estar impulsando el bienestar integral de los guatemaltecos, Bantrab se convierte en el patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.

Esta decisión se encuentra basada en la convicción del grupo financiero en que #ElFútbolNosUne, siendo una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo y social del país.

Además, de ser parte de las acciones dentro de la Estrategia de Bienestar del banco, la cual mediante tres pilares: Financiero, Social y de Desarrollo y Digital, busca dar vida a su propósito institucional.

Esta alianza estratégica entre Bantrab y La Liga Nacional de Fútbol estará vigente durante los próximos tres años. Para contagiar la pasión y el apoyo al deporte, se lanzó la campaña "Todos estamos convocados".

“ Al identificar que el fútbol nos une, decidimos fomentar el deporte para promover el bienestar integral. Por ello, hoy nos enorgullece presentar la Liga Bantrab ” Jesús Pineda , gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de bantrab)

¿Cuáles son las novedades de La Liga Bantrab?

La Liga Bantrab nace como una iniciativa integral orientada a fortalecer el fútbol nacional, a partir de pilares estratégicos que impulsan el desarrollo deportivo, social y financiero de Guatemala, estos son:

Capacitación

Educación Financiera

Deporte con aliados internacionales: Real Madrid, River Plate y Argentinos Juniors

Salud con Seguros Bantrab

GuateAprende

Tecnología

Implementación del VAR

Digitalización de entradas y pagos

Información en línea de equipos, jugadores y datos

Fuerzas básicas

Visorías

Acceso a experiencias internacionales

Academias de fútbol

Financiero

Ahorro

Seguros

Tarjetas de crédito

BanConsejos

Impacto Social

Integración Social

Valores

Campaña Regreso al Estadio

Becas de estudios y deportivas

Pasantías deportivas

Reconocimientos

Para finalizar, Bantrab estará otorgando balones e implementos adecuados a las categorías y disciplinas en todo el país: Liga Bantrab, segunda y tercera división, asociaciones departamentales, selecciones nacionales, fútbol playa, futsala y fútbol femenino.

A través del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, junto a la creación de sus Clústeres Estratégicos, el grupo financiero en 2023, benefició a más de 970 mil personas mediante distintos programas.