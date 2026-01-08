Bantrab es el nuevo patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol

En el marco de las celebraciones por sus 60 años de estar impulsando el bienestar integral de los guatemaltecos, Bantrab se convierte en el patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.
Esta decisión se encuentra basada en la convicción del grupo financiero en que #ElFútbolNosUne, siendo una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo y social del país.
Además, de ser parte de las acciones dentro de la Estrategia de Bienestar del banco, la cual mediante tres pilares: Financiero, Social y de Desarrollo y Digital, busca dar vida a su propósito institucional.
Esta alianza estratégica entre Bantrab y La Liga Nacional de Fútbol estará vigente durante los próximos tres años. Para contagiar la pasión y el apoyo al deporte, se lanzó la campaña "Todos estamos convocados".
¿Cuáles son las novedades de La Liga Bantrab?
La Liga Bantrab nace como una iniciativa integral orientada a fortalecer el fútbol nacional, a partir de pilares estratégicos que impulsan el desarrollo deportivo, social y financiero de Guatemala, estos son:
Capacitación
- Educación Financiera
- Deporte con aliados internacionales: Real Madrid, River Plate y Argentinos Juniors
- Salud con Seguros Bantrab
- GuateAprende
Tecnología
- Implementación del VAR
- Digitalización de entradas y pagos
- Información en línea de equipos, jugadores y datos
Fuerzas básicas
- Visorías
- Acceso a experiencias internacionales
- Academias de fútbol
Financiero
- Ahorro
- Seguros
- Tarjetas de crédito
- BanConsejos
Impacto Social
- Integración Social
- Valores
- Campaña Regreso al Estadio
- Becas de estudios y deportivas
- Pasantías deportivas
- Reconocimientos
Para finalizar, Bantrab estará otorgando balones e implementos adecuados a las categorías y disciplinas en todo el país: Liga Bantrab, segunda y tercera división, asociaciones departamentales, selecciones nacionales, fútbol playa, futsala y fútbol femenino.
A través del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, junto a la creación de sus Clústeres Estratégicos, el grupo financiero en 2023, benefició a más de 970 mil personas mediante distintos programas.