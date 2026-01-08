Versión Impresa
Bantrab es el nuevo patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol

  • Por Redacción comercial
08 de enero de 2026, 15:34
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

En el marco de las celebraciones por sus 60 años de estar impulsando el bienestar integral de los guatemaltecos, Bantrab se convierte en el patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala.

Esta decisión se encuentra basada en la convicción del grupo financiero en que #ElFútbolNosUne, siendo una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo y social del país.

Además, de ser parte de las acciones dentro de la Estrategia de Bienestar del banco, la cual mediante tres pilares: Financiero, Social y de Desarrollo y Digital, busca dar vida a su propósito institucional.

Esta alianza estratégica entre Bantrab y La Liga Nacional de Fútbol estará vigente durante los próximos tres años. Para contagiar la pasión y el apoyo al deporte, se lanzó la campaña "Todos estamos convocados".

Al identificar que el fútbol nos une, decidimos fomentar el deporte para promover el bienestar integral. Por ello, hoy nos enorgullece presentar la Liga Bantrab
Jesús Pineda
, gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab.

¿Cuáles son las novedades de La Liga Bantrab?

La Liga Bantrab nace como una iniciativa integral orientada a fortalecer el fútbol nacional, a partir de pilares estratégicos que impulsan el desarrollo deportivo, social y financiero de Guatemala, estos son:

Capacitación

  • Educación Financiera
  • Deporte con aliados internacionales: Real Madrid, River Plate y Argentinos Juniors
  • Salud con Seguros Bantrab
  • GuateAprende

Tecnología

  • Implementación del VAR
  • Digitalización de entradas y pagos
  • Información en línea de equipos, jugadores y datos

Fuerzas básicas

  • Visorías
  • Acceso a experiencias internacionales
  • Academias de fútbol

Financiero

  • Ahorro
  • Seguros
  • Tarjetas de crédito
  • BanConsejos

Impacto Social

  • Integración Social
  • Valores
  • Campaña Regreso al Estadio
  • Becas de estudios y deportivas
  • Pasantías deportivas
  • Reconocimientos

Para finalizar, Bantrab estará otorgando balones e implementos adecuados a  las categorías y disciplinas en todo el país: Liga Bantrab, segunda y tercera división, asociaciones departamentales, selecciones nacionales, fútbol playa, futsala y fútbol femenino.

A través del Pilar Social y de Desarrollo de su Estrategia de Bienestar, junto a la creación de sus Clústeres Estratégicos, el grupo financiero en 2023, benefició a más de 970 mil personas mediante distintos programas.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

