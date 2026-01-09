El "Cholo" Simeone sufre "amnesia" de su cruce de palabras contra Vinicius

Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, pasó toda la primera parte, incluso en el regreso del entretiempo, en un cruces de palabras con Vinicius Júnior, quien al momento de ser sustituido buscó al "Cholo", pero el estratega argentino recuerda poco o nada de estos episodios.
"No tengo nada que comentar, porque lo que pasa dentro del campo se queda ahí. Nada para comentar", respondió Simeone en la conferencia de prensa.
Según los medios españoles, las palabras del timonel colchonero habrían sido: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo".
Pero al ser cuestionado directamente por sus palabras, tuvo un episodio de amnesia: "No me acuerdo. Tengo memoria complicada".
El momento de tensión entre Vini y el "Cholo", los hizo acreedores de una tarjeta amarilla para cada uno, al minuto 80. Al salir de cambio, el brasileño le habría dicho al árbitro: "siempre está jodiendo", a modo de queja.