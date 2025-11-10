Fundación Juan Bautista Gutierrez otorga 53 becas universitarias en su 40 aniversario

-

La Fundación Juan Bautista Gutiérrez, en el marco de su 40 aniversario, anunció la entrega de 53 becas universitarias completas para jóvenes de Guatemala y Honduras.

La iniciativa forma parte de su programa de apoyo educativo, impulsado por CMI (Corporación Multi Inversiones), con el propósito de ampliar las oportunidades de formación superior en la región.

Durante el proceso de selección correspondiente al ciclo 2025, la fundación registró más de 6,400 visitas al portal de inscripción y recibió 1,107 solicitudes completas.

“ Nos llena de orgullo acompañar el esfuerzo y la trayectoria de más de 591 becados, quienes han demostrado que el talento, cuando se encuentra con una oportunidad, puede transformar vidas. ” Juan José Gutiérrez Presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y Presidente Chairman de CMI Alimentos

Tras una evaluación que incluyó pruebas de lectura, matemáticas, desempeño académico y estudio socioeconómico, un comité especializado seleccionó a 50 estudiantes de Guatemala y 3 de Honduras como nuevos beneficiarios del programa.

Los becarios fueron elegidos por su desempeño académico y compromiso personal, así como por reflejar los valores institucionales de responsabilidad, excelencia, integridad y respeto.

Según la fundación, estos criterios buscan asegurar que los beneficiarios utilicen su formación para generar un impacto positivo en sus comunidades.

Juan José Gutiérrez, presidente de la Fundación Juan Bautista Gutiérrez y de CMI Alimentos, destacó que más de 590 jóvenes han sido parte del programa a lo largo de los años y que muchos de ellos hoy contribuyen al desarrollo del país desde diferentes profesiones.