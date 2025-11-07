Becas Nuestro Futuro ha entregado 91 becas a estudiantes

-

El Fondo Nacional de Becas por Nuestro Futuro ha logrado la adjudicación de 91 becas para guatemaltecos que iniciarán estudios universitarios y técnicos, tanto dentro del país como en el extranjero.

TE PUEDE INTERESAR: Segeplan abre beca completa para jóvenes que quieren estudiar en EE.UU.

El programa Fondo Nacional de Becas por Nuestro Futuro confirmó 91 becas a guatemaltecos que iniciarán estudios técnicos y universitarios, tanto en el país como en el extranjero.

El secretario de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Carlos Mendoza, explicó que el programa, anunciado en octubre de 2024, avanzó del diseño a la implementación en menos de un año.

El secretario Segeplan, Carlos Mendoza, explicó que el programa, anunciado en octubre de 2024, avanzó del diseño a la implementación en menos de un año. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Para noviembre de 2024 el Congreso de la República incluyó el fondo en el presupuesto nacional y que, junto al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), se elaboró el reglamento que permitió iniciar operaciones en abril de 2025.

Convocatorias

Desde entonces, se han realizado dos convocatorias. La primera, entre abril y mayo, recibió más de 9 milpostulaciones y dejó 1,548 personas preseleccionadas. La segunda, abierta entre junio y agosto, reunió más de 3 mil solicitudes y seleccionó a 950 nuevos aspirantes.

El programa de becas confirmó 91 becas para guatemaltecos que iniciarán estudios universitarios y técnicos, tanto dentro del país como en el extranjero. (Foto ilustrativa: istock)

Mendoza informó que en total, más de 60 mil personas se han registrado en la plataforma del programa, y hasta el momento, más de 2,500 completaron su aplicación.

Además, informó que la tercera convocatoria se abrirá en la segunda quincena de noviembre. Agregó que los criterios de selección consideran la situación socioeconómica de los postulantes, las carreras estratégicas para el desarrollo del país y el potencial de los candidatos para contribuir a sus comunidades.

De los preseleccionados, más de 1,800 optan a programas universitarios de pregrado, 590 a cursos técnicos no universitarios y 106 a posgrados.

La tercera convocatoria se abrirá en la segunda quincena de noviembre de esta año. (Foto ilustrativa: istock)

Cada expediente atraviesa un proceso de verificación legal, técnica y financiera antes de aprobarse. Mendoza indicó que las becas se adjudican por lotes semanales y que el número de beneficiarios continuará en aumento durante las próximas semanas.

Durante el 71 aniversario de Segeplan, que se celebrará el próximo lunes 10 de noviembre, se entregará el reconocimiento oficial a más de 100 becarios, agregando los nuevos perfiles aprobados al medio día de este viernes, según indicó Mendoza.