Flick y Pedri lo aceptan: "Hemos jugado un mal partido y no debe pasar otra vez"

-

La dura derrota del Barcelona en Sevilla ha dejado reacciones, sobre todo del entrenador Hansi Flick y del futbolista Pedri González. Ambos coincidieron en aceptar el mal juego, pero el 8 culé dio un llamado de atención a sus compañeros.

"Creo que hay muchas cosas que debemos revisar. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No hicimos un buen partido. En la primera mitad no supimos ni defender ni atacar", dijo el volante español en la televisión española tras no poder conseguir los tres puntos.

Además, Pedri aseguró que el grupo volverá a ver el partido para analizar los fallos cometidos. "Tenemos que volver a ver el partido y arreglar muchas cosas para que después del descanso podamos volver al buen camino que teníamos, que es conseguir victorias", cerró González.

Hansi Flick: ❝ Lucharemos por cada título.❞ pic.twitter.com/rysElZIIF0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2025

Por otro lado, el DT de los culés fue más autocrítico y reconoció que deben de aceptar la derrota, aunque esto les tiene que servir para lo que viene en la temporada.

"No creo que sea una cuestión del sistema, pero no deberíamos cometer grandes errores. Podemos hablar de muchas cosas, pero en la primera parte no jugamos bien. Mejoramos en la segunda parte y podríamos habernos ajustado, pero después todo cambió. Como dije después del partido de París, tenemos que aprender de este partido y del de París, y mirar positivamente", dijo el alemán.

"Después del parón hay jugadores que volverán de lesiones y los necesitamos, pero ahora tenemos que aceptar esta derrota y luego jugar para el equipo. Por supuesto, todos estamos decepcionados con esta derrota, pero tenemos que seguir luchando hasta el final de la temporada", concluyó Flick.