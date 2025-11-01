Flick, sobre estado físico de Yamal: "Algunos días nota alguna molestia y dolor"

-

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, aseguró este sábado que Lamine Yamal, su jugador estrella, está mejorando su estado de forma aunque sigue con problemas físicos debido a la pubalgia que arrastra desde el parón internacional de septiembre.

"Algunos días nota alguna molestia y dolor", declaró el preparador alemán en rueda de prensa previa al choque ante el Elche en Montjuic.

"Se está esforzando mucho y ha mejorado. Está evolucionando bien", prosiguió sobre Yamal, convocado para el partido ante el Elche, una de las revelaciones de la temporada en LaLiga.

"Me gusta cómo juega el Elche, juega bien, en equipo, encuentra soluciones. Hay que presionarles como queremos, siguiendo el plan de partido", afirmó el entrenador culé, que se mostró contento por la vuelta de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

Sin embargo, Flick lamentó la baja de Pedri González tras el Clásico disputado el pasado domingo, en el que su equipo perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu y en el que no pudo dirigir desde el banquillo por cumplir una sanción de un partido por doble amarilla.

"Después del partido en Madrid sólo tenía una pequeña molestia, fatiga, pero lo revisamos y vimos la lesión", recalcó. "Tenemos que asumirlo. Nos falta uno de los principales jugadores. Nos da mucha pelota, también en la recuperación. Esperamos que pueda volver muy pronto", agregó.

Pese a la insistencia de los periodistas, Flick no quiso profundizar sobre el duelo frente al Real Madrid.

"No quiero echar la vista atrás porque no es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor estar arriba, detrás de los cristales (de una sala). Tengo que trabajar para que no me pueda volver a ocurrir", explicó en referencia a la expulsión sufrida ante el Girona.

Interrogado sobre las palabras de Yamal antes del Clásico en las que afirmaba que el club blanco "roba, se queja...", Flick insistió en que el enfrentamiento queda en el pasado.