Florecita Cobián apela resolución que benefició a Pedro Cuevas

Luego que una jueza dictara sobreseimiento a favor de Pedro Cuevas, Florecita Cobián junto con abogados del Instituto de la Víctima, apelaron dicha resolución.

Este lunes 1 de diciembre, Florecita Cobián, querellante en el caso contra Pedro Cuevas, presentó una apelación ante la Sala Regional Mixta.

El documento fue presentado en compañía de abogados del Instituto de la Víctima (IDV) y es para apelar la resolución del 26 de noviembre pasado, en el que la jueza Mayra Méndez, del juzgado de Femicidio de Chimaltenango, dictó sobreseimiento a favor de Cuevas.

Los solicitantes esperan que la Sala declare con lugar la apelación, revoque la resolución de sobreseimiento y envié a juicio a Cuevas por el delito de agresión sexual.

Sobreseimiento a Cuevas

En la resolución, la jueza manifestó que hubo falencias en la investigación del Ministerio Público.

En la primera declaración, según los abogados de Cobián, la jueza indicó que el MP no fue claro en colocar en la acusación sobre en qué parte del cuerpo en específico fue vulnerado.

Mientras tanto, en la etapa intermedia, volvió a mencionar dicho argumento, pero cuando el Instituto de la Víctima intentó que se modificara la acusación a razón que la jueza estuviera convencida de las palabras utilizadas, esta le dijo que no podía proponer cambios de esa naturaleza.

"Se pidió que se modifique la parte donde dice que le tocaba la vagina por vulva, que es lo que dice el médico, ¿verdad que así se le llama esa parte? Y, como eso, ya acomodaba la acusación a lo que ella había dicho en un principio de que no, no estaba bien, lo niega. Entonces, cuando viene la jueza resuelve que no accede a la petición porque no se puede pedir una corrección de fondo sino solo de forma y eso es mentira, la ley dice que el querellante puede pedir que se corrija dentro de la acusación todas aquellas cuestiones que hayan quedado fuera del proceso y que sean importantes para determinar el delito, es por eso se le dice a la señora juez, que el MP vuelva a poner en la acusación que es vagina", comentó el abogado.

Los querellantes consideran que se aprovechó de un tecnicismo, por un cambio de palabra, para cerrar el caso. Además, la jueza indicó que la declaración de la niña no podría probar la acusación en un juicio, por lo que dictó el sobreseimiento, lo que también consideran fuera de lugar, porque en esa etapa procesal, la jueza no puede valorarlo como una prueba.

Mientas la jueza en su resolución dijo que no estaba indicando que Cuevas fuera inocente o que la niña haya mentido.

"No está indicando la judicatura que usted sea inocente de este hecho, tampoco se está manifestando por el otro lado, de que la niña haya mentido respectos a estos puntos ella declaró, sino lo que se está indicando que no hubo un abordaje suficiente y necesario para determinar si efectivamente existieron esos elementos sustanciales que motivaron el actuar de una persona de carácter sexual o de carácter erótico, puesto que dentro del contexto no se hizo mención, y, por otro lado, tampoco esta judicatura, hace ver que se está faltando a la credibilidad de la niña, sino que hace observar que hay una falta de tecnicismo investigativo que generó no se superara hasta la siguiente fase", dijo la jueza.

Ante esto, Cuevas respondió a Soy502 que es inocente:

"En esa etapa la Juez no juzga ni culpabilidad ni inocencia, solo analiza las probabilidades de que los hechos de la acusación sean probados, y eso fue lo que ella resolvió, que no existían suficientes medios de investigación para probar los hechos acusados y por eso decretó el sobreseimiento. Cuando dije 'inocente' es porque yo soy inocente, créame que si yo hubiera hecho un 0.0001% de lo que ella dice, yo estaría en la cárcel desde el primer día. Ahora la mamá dice que fue un circo y que fue corrupción, que fácil arruinarle la vida completa a alguien después de arruinarle 4 años. Y no digamos la vida de mi hija desde los 5 años se la está arruinando solo por venganza, dinero y celos. Fueron 4 años y ahora dice que sí tiene pruebas. ¿Por qué no las entregó durante los 4 años? ¿Qué la detuvo? Nada, lo que único que pudiera pasar es que le hagan algo a mi hija con tal de tener algo nuevo y si las creo capaces", manifestó.

