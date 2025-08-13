Florentino presentará al último fichaje del Real Madrid

Franco Mastantuono será presentado este jueves como nuevo integrante del Real Madrid, justo en el día en que alcanza la mayoría de edad (18 años), lo que le permite incorporarse oficialmente al club blanco.
El club madrileño anunció a través de sus canales oficiales que su presidente, Florentino Pérez, recibirá al joven futbolista para llevar a cabo el acto formal de la firma del contrato, el cual lo vinculará con la entidad durante las próximas seis temporadas.
El jugador argentino aterrizó en Madrid el pasado 2 de agosto para comenzar a adaptarse a su nueva etapa, aunque no será hasta este jueves cuando pueda ser registrado como jugador del primer equipo, ya que según las normativas de la FIFA, los futbolistas extranjeros deben tener al menos 18 años para poder unirse a clubes europeos.
La transferencia, oficializada el 13 de junio, se cerró luego de que el Real Madrid decidiera abonar los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión establecida por River Plate. A esa cifra se suman 18,2 millones de euros adicionales en concepto de impuestos, convirtiendo la operación en la más costosa en la historia del fútbol argentino.