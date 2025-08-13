Barcelona resuelve la polémica con Ter Stegen y Joan García

-

El FC Barcelona anunció este miércoles que la Comisión Médica de LaLiga española ha certificado la lesión de "larga duración" del arquero Marc-André Ter Stegen y que ello le permitirá realizar de manera inmediata la inscripción del guardameta Joan García.

"El FC Barcelona informa que la Comisión Médica ha resuelto que la lesión de Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente", escribió el equipo azulgrana en un comunicado.

Esta cuestión había generado en los últimos días un conflicto entre el Barsa y Ter Stegen, ya que el jugador alemán se negó inicialmente a autorizar que su informe médico fuera enviado a LaLiga.

El Barcelona le retiró la capitanía y le abrió expediente, antes de que las partes llegaran a un acuerdo y el arquero firmara finalmente la autorización.

Con la certificación de la baja de larga duración de Ter Stegen, el Barsa consigue liberar en la masa salarial de los jugadores inscritos la cantidad necesaria para incluir a Joan García, que podrá estar disponible desde la primera jornada de LaLiga, el sábado en el terreno del Mallorca.

García ha disputado amistosos de pretemporada con el equipo, desde su debut con sus nuevos colores a finales de julio en la victoria 3-1 sobre el Vissel Kobe en Japón.