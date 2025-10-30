Fomentan el surf como un deporte de alto nivel en Guatemala

-

El circuito latinoamericano de surf tendrá una parada en Guatemala con el Corona Alas Global Tour.

En un esfuerzo en conjunto, la Asociación de Surf de Guatemala (Asosurf) y el Cocorí Logde de El Paredón, anunciaron la llegada del Corona Alas Global World Tour, un evento de cinco estrellas que reunirá a grandes referentes del surf a nivel nacional e internacional en una competencia que tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre.

El evento es catalogado de alto nivel, pues su categoría es cinco estrellas de seis posibles. Su objetivo principal será fomentar la práctica de este deporte acuático en el país y también resaltar a El Paredón como un sitio que ofrece las costas y el oleaje perfecto para esta disciplina.

Eduardo del Cid, vocal II de Asosurf, junto con Diego Calvo y Álvaro Rodriguez, cofundadores de Cocorí. (Foto: Byron García/Colaborador)

Para la Asosurf, promover este tipo de actividades es vital, pues son eventos que forman parte del ciclo olímpico y pueden traer grandes beneficios para el país.

Como muestra de esto, en los actuales Juegos Centroamericanos, que se celebran en el país, la atleta nacional Alejandra Zaid ganó medalla de oro en la categoría longboard femenino, mientras el también guatemalteco, José Manuel Orozco ganó medalla de bronce en bodyboard masculino.

El evento Corona Alas Global World Tour es organizado por Asosurf y Cocorí Logde. (Foto: Byron García/Colaborador)

Valioso premio

La convocatoria a participar en el Corona Alas Global Tour está abierta y quienes participen tendrán la oportunidad de ganar 40 mil dólares como premio y clasificar directamente a los próximos Juegos Panamericanos.

Además, este evento será un clasificatorio a las finales, que se celebrarán en playas salvadoreñas.