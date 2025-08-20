Fortalece tu economía y la de tu familia elaborando huertos

-

Los huertos familiares y comunitarios se han convertido en una alternativa fundamental para mejorar la seguridad alimentaria y fortalecer la economía de muchas familias en Petén

Jeidri Marisol May, técnica de campo de la Sección de Agricultura y Recursos Naturales (SARN) de la Municipalidad de Flores, explicó que desde esa entidad se brinda apoyo a familias organizadas de forma grupal o individual para el establecimiento de huertos.

"La idea es que las personas aprendan a cultivar algunos de sus alimentos vegetales, como pilones de tomate, cebolla, chile dulce, además de semillas de acelga, pepino y cilantro. Algunas familias incluso han logrado vender parte de lo que cosechan, generando ingresos", indicó.

Varias familias se benefician de huertos para generar ingresos o mejorar su alimentación. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Agregó que, desde la SARN, se impulsa el desarrollo sostenible en las comunidades mediante el acompañamiento técnico y la entrega de insumos a pequeños productores.

"El apoyo está disponible para todas las personas que cultivan la tierra; únicamente deben presentar una solicitud dirigida al señor alcalde, junto con la fotocopia de su Documento Personal de Identificación, en la oficina de la SARN", detalló.

Tú también puedes formar parte de las familias con huertos y empezar a ganar dinero vendiendo producto. (Foto: Carlos Peláez/Colaborador)

Esta alternativa, con una buena visión y estrategia, podría convertirse en un modelo de negocio ideal para mejorar tu economía, ya sea tomándolo como un trabajo diario o una manera de generar ingresos extras.

Asimismo, puedes apoyarte de las ferias de emprendimiento que usualmente promueven las municipalidades, con el fin de posicionar tu producto ante la población o generar una propia marca.

Este esfuerzo busca fortalecer el campo local, promoviendo una producción más eficiente y resiliente para el bienestar de las familias peteneras.