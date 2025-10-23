Versión Impresa
Fórum Majadas recibe al Festival Gamer más grande de la región

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
23 de octubre de 2025, 10:10
La comunidad gamer celebra su cultura con cosplay, realidad virtual y simuladores. (Foto: Festival Gamer)

Jugadores de todas las edades se preparan para vivir la intensidad del festival.

El Festival Gamer Main Event llega este fin de semana con una jornada de 15 horas llenas de emoción, tecnología, videojuegos y cultura pop.

Se espera contar con la asistencia de más de 25 mil personas, entre los que asisten presencialmente y los conectados en línea.

El evento ofrecerá más de 200 torneos con 7 videojuegos en competencia: Fortnite, Valorant, Super Smash Bros, EA FC 25, Free Fire, Clash Royale, Call of Duty Mobile y Q100,000 en premios en efectivo, consolidándose como la plataforma gamer más destacada de la región.

Dependiendo de la entrada que adquieras, tendrás beneficios exclusivos. (Foto: Festival Gamer)
Además, habrá zonas de realidad virtual, simuladores de carreras, shows en vivo, áreas de cosplay y un mercado geek con artículos de colección, arte y gastronomía temática.

Entradas

  • Entrada normal Q99.00
  • Entrada VIP Q199.00
  • Entrada VIP: Muay Thai Q199.00

No puede faltar el concurso de cosplay con Q10,000 en premios y actividades para toda la familia. La cita es este sábado 25 de octubre en Fórum Majadas, zona 11, a partir de las 9:00 horas. Los boletos están disponibles en primetix.info/FestivalGamer y en la taquilla el día del evento.

Atletas internacionales demostrarán su destreza en el ring con peleas de exhibición. (Foto: Festival Gamer)
Talentos internacionales

  • Luis Carreño, voz oficial de Bob Esponja y CatDog.
  • Mike Leal, voz de Ash Ketchum (Pokémon) y Eren Jaeger (Attack on Titan).
  • Alberto Bernal, voz de Spider-Man (Tom Holland).
  • Cry The Real, creador español radicado en México, ícono del contenido gamer y viral en TikTok y YouTube.
  • También estarán presentes profesionales de Muay Thai, provenientes de países como Estados Unidos, México, Chile y Guatemala, quienes ofrecerán combates de exhibición.

La pasión por los videojuegos reunirá a miles de videojugadores en Fórum Majadas, zona 11. (Foto: Festival Gamer)
Actividades

  • 9:00–10:00 horas → Final de Fortnite
  • 10:00–11:30 horas → Final de Valorant
  • 11:30–12:30 horas → Presentación de Mike Leal
  • 12:30–14:00 horas → Concurso de cosplay individual
  • 14:00–15:00 horas → Presentación de Alberto Bernal
  • 15:00–16:30 horas → Los Miseria Cumbia Band
  • 16:30–17:30 horas → Presentación de Luis Carreño
  • 17:30–18:30 horas → Final de Clash Royale
  • 18:30–19:30 horas → Final de Free Fire
  • 19:30–20:30 horas → Final de Super Smash Bros.
  • 20:30–21:30 horas → Final de COD Mobile
  • 21:30–22:30 horas → Final de FC25
  • 22:30–24:00 horas → Exhibición de Muay Thai

