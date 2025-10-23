Fórum Majadas recibe al Festival Gamer más grande de la región

El Festival Gamer Main Event llega este fin de semana con una jornada de 15 horas llenas de emoción, tecnología, videojuegos y cultura pop.

Se espera contar con la asistencia de más de 25 mil personas, entre los que asisten presencialmente y los conectados en línea.

El evento ofrecerá más de 200 torneos con 7 videojuegos en competencia: Fortnite, Valorant, Super Smash Bros, EA FC 25, Free Fire, Clash Royale, Call of Duty Mobile y Q100,000 en premios en efectivo, consolidándose como la plataforma gamer más destacada de la región.

Dependiendo de la entrada que adquieras, tendrás beneficios exclusivos. (Foto: Festival Gamer)

Además, habrá zonas de realidad virtual, simuladores de carreras, shows en vivo, áreas de cosplay y un mercado geek con artículos de colección, arte y gastronomía temática.

Entradas

No puede faltar el concurso de cosplay con Q10,000 en premios y actividades para toda la familia. La cita es este sábado 25 de octubre en Fórum Majadas, zona 11, a partir de las 9:00 horas. Los boletos están disponibles en primetix.info/FestivalGamer y en la taquilla el día del evento.

Atletas internacionales demostrarán su destreza en el ring con peleas de exhibición. (Foto: Festival Gamer)

Talentos internacionales

La pasión por los videojuegos reunirá a miles de videojugadores en Fórum Majadas, zona 11. (Foto: Festival Gamer)