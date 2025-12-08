Localizan armas de grueso calibre tras enfrentamientos del Cartel de Sinaloa (fotos)

-

Armas de grueso calibre y otros artículos fueron localizados por autoridades tras los ataques armados del Cartel de Sinaloa en contra de adversarios en Guatemala.

En al menos seis puntos fronterizos entre Guatemala y México se registraron ataques armados iniciados por el Cartel de Sinaloa en contra del Cartel Chiapas-Guatemala.

En Agua Zarca en Santa Ana Huista, Huehuetenango, uno de los puntos atacados, autoridades localizaron armas de grueso calibre, chalecos antibalas, municiones, artefactos explosivos y drones.

Estas armas fueron localizadas luego de los ataques orquestados por el Cartel Sinaloa en contra del Cartel Chiapas - Guatemala.

Los ataques:

De manera simultánea y planificada, integrantes del Cartel de Sinaloa ingresaron a territorio guatemalteco y con armas de grueso calibre ejecutaron al menos seis ataques armados en varios municipios de San Marcos y Huehuetenango, fronterizos con México.

El objetivo del cartel en mención habría sido atacar al grupo contrario, el de Chiapas-Guatemala, de hecho, dejaron varias mantas en las que le piden a las autoridades guatemaltecas "no proteger" al grupo rival.

El Ejército de Guatemala confirmó los hechos y aseguró que en uno de ellos, en la aldea Agua Zarca, ubicada en Santa Ana Huista, Huehuetenango, repelieron el ataque registrado contra comunidades.

También se procedió a la incautación de armas de grueso calibre, drones y más.

Grupos armados ilegales se enfrentaron a soldados del Ejército de Guatemala. pic.twitter.com/cK5r1LBFl0 — Geber Osorio (@OsorioGeber) December 8, 2025

Asesinan a hombre en Nentón

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron alertados en uno de los puntos, reportaron que en la aldea el Carmen Chaquial, Nentón, una persona identificada como Luis Amed Guillén Alborez, fue asesinada por un grupo de personas que ingresaron a su vivienda durante la madrugada.

"Un grupo armado de 15 personas aproximadamente, quienes portando armas largas dispararon en repetidas ocasiones en contra de la integridad física de Guillén Alborez. Así a simple vista se contabilizaron 300 casquillos aproximadamente de proyectil de arma de fuego calibre ignorado esparcidos en todo el perímetro de la escena del crimen", se lee en el reporte policial.

Además, en ese lugar, los atacantes se llevaron dos vehículos propiedad del fallecido, una camioneta y un picop. Además, quemaron la vivienda.

Vivienda atacada por Cartel de Sinaloa. (Foto: Cortesía)

Según comunitarios en San Marcos, el Cartel de Sinaloa colocó varias mantas en las que se lee: "Gobierno de Guatemala, no protejas a Antonio Martínez, alias Toño, y Bladimir López Orantes, porque te van a calentar tu país. Vamos por ellos. Atte: CDS".

Tanto Martínez como López Orantes serían líderes del cartel de Chiapas - Guatemala, que opera en frontera con México.

Por aparte, en otra manta colocada, dejaron un mensaje para "Teniente, Bladimir y Mosh".