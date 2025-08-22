Las fotos inéditas de "Contacto" en los años 90

-

Luego de que Obrayan Rivera, uno de los integrantes de Contacto compartiera cómo surgió la agrupación, surgen imágenes inéditas de sus inicios.

En los 90, en canales nacionales, previo al noticiero, se transmitía un video con una canción llamada "Tumba la casa" y fue tan pegajosa que, de inmediato, el coro fue replicado en kermeses y bailes de la cuadra, así inicia la historia de "Contacto".

Foto: Contacto.

A partir de 1991 "Contacto" marcó un hito en la música guatemalteca como una de las más famosas ya en 1997, sus temas estuvieron posicionados en los primeros lugares de las radios de Guatemala.

En 2002 cambió su nombre a CTO. Sus integrantes fueron evolucionando y luego se formó Mamboteros que sigue a la actualidad. Tito, uno de los integrantes de la banda revivió el nombre y lo tomó en la actualidad.

La inspiración para formar el grupo surgió de las famosas boy bands como "New Kids on the Block" y raperos como "MC Hammer" o "Vanilla Ice", además de los ritmos latinos de "Jossie Estaban y la Patrulla 15" y "Coco Band".

"La mamá de Tito (Integrante de Contacto), mi tía, que en paz descanse, era manager de un grupo que se llamaba "Zodiaco", yo los veía ensayar subiéndome a la pared que dividía nuestras casas, tenía 12 o 13 años. En el grupo estaba mi primo Charlie, quien tenía 18 o 19 años y era mi modelo a seguir, quería estar ahí, así que convencí a Tito (primo e integrante de Contacto) que armáramos uno, le dije: 'decíle a tu mamá que formemos un grupo' y al inicio él no quería pero lo convencí", dijo Rivera en una entrevista con el podcast de Soy502, Influencias.

Tras 5 años de ser un conjunto de baile y presentarse en Teletón y en fiestas y kermeses logran ingresar a una disquera y a partir de ello comenzaron a sonar en radios nacionales, luego hicieron su primer videoclip, que era transmitido antes del noticiero en Canal 3, el resto es historia.

Estas son algunas imágenes de la agrupación en sus inicios:

Foto: Obrayan Rivera.

Foto: Obrayan Rivera.

