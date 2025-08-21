¿La recuerdas? Así se formó la agrupación de los 90 “Contacto” según Obrayan Rivera

-

En los 90, en canales nacionales, previo al noticiero, se transmitía un video con una canción llamada "Tumba la casa" y fue tan pegajosa que, de inmediato, el coro fue replicado en kermeses y bailes de la cuadra, así inicia la historia de "Contacto".

Obrayan Rivera, uno de los fundadores, conversó con Soy502 para desenchufar recuerdos y contar cómo se formó la banda, las aventuras que los integrantes vivieron y los sin sabores que tuvieron que atravesar marcando un antes y un después, como representantes del merengue house.

Foto: Oficial.

Así nació Contacto

El músico y productor guatemalteco contó que la inspiración para formar un grupo surgió de las famosas boy bands como "New Kids on the Block" y raperos como "MC Hammer" o "Vanilla Ice", además de los ritmos latinos de "Jossie Estaban y la Patrulla 15" y "Coco Band".

"La mamá de Tito (Integrante de Contacto), mi tía, que en paz descanse, era manager de un grupo que se llamaba "Zodiaco", yo los veía ensayar subiéndome a la pared que dividía nuestras casas, tenía 12 o 13 años. En el grupo estaba mi primo Charlie, quien tenía 18 o 19 años y era mi modelo a seguir, quería estar ahí, así que convencí a Tito (primo e integrante de Contacto) que armáramos uno, le dije: 'decíle a tu mamá que formemos un grupo' y al inicio él no quería pero lo convencí", dijo Rivera en una entrevista con Influencias.

Al inicio "Contacto" se especializaba en coreografías, poco a poco interpretó covers, hasta que Obrayan comenzó a componer canciones.

Foto: Contacto.

"Nos presentábamos tres veces al año, en la Teletón salíamos a las 4 de la mañana, solo nos veían nuestros papás, éramos chavitos, yo tenía 14 años, Luis también, Jim tenía 15 y Tito 13, era el más pequeño, no sonábamos en la radio, del 91 al 96, bailamos por 5 años y no recibíamos dinero, éramos felices", contó.

En una presentación en el Teatro Nacional conocieron a "Innercia", banda por la que muchas gritaban: "no preguntamos ¿de dónde salieron?, en ese tiempo conocíamos a 'La raza', a 'Nada que ver', 'Derrumbe', 'Baja baja', 'Prisma', y 'Caliente', de repente aparecen ellos que pegaron y no los conocíamos", contó, descubriendo que el grupo era llevado por una disquera nacional.

Su búsqueda por sonar en la radio

Al enterarse que otra disquera buscaba a talento fresco buscaron ser parte de ella. "Mi tía nos llevó a hacer una prueba a Canal 3, nos grabaron y no pasó nada, así Manolo Coronado de la disquera, nos dijo que no nos agarraron porque éramos muy feos, literal para ese tiempo yo ya había escrito dos canciones, sin embargo él se dispuso a trabajar con nosotros pues miraban que teníamos talento y sabíamos bailar", dijo.

Pronto pudieron posicionar "Tumba la casa" en radios de "el Tajin" y comenzaron a sonar, llamando la atención de "Central de Radios".

Foto: Contacto.

La fama

La banda subió como la espuma llegando a hacer hasta 25 presentaciones en el mes. En 1998 Obrayan se dio cuenta que había llegado a la fama cuando era reconocido en los lugares públicos: "Fuimos a Interfer y me tardé como 4 horas en pasar por los bazares, pues me llegaban a pedir autógrafos o fotos, el video salía antes del noticiero todos los días, gracias a la televisión comenzaron a reconocernos en todos lados".

Foto: Contacto.

Una de sus anécdotas m´s diverttidas fue en Escuintla, cuando llegaron a una presentación "Con nosotros iba 'Columbia Station' y pensábamos que la gente iba por ellos, hasta que alguien nos vio, y comenzaron a ovacionarnos, gritaban 'Contacto, Contacto', en los shows literalemente cuando bajábamos una vez no sentí el piso, la gente me llevaba, me arrancaban el cabello, me rompían la camisa".

San Marcos, Huehuetenango, muchos departamentos los recibían con mucho cariño, además de sus shows, la agrupación grabó dos álbumes inéditos. "Nadie nos detiene" y "Contacto".

La despedida

"Contacto" dio la vuelta a Guatemala varias veces y sentía que era el momento de pasar a otro nivel: la proyección internacional.

"Le dije al dueño del grupo que nos llevara al extranjero, a El Salvador y me dijo: "aquí no s va bien, no me voy a ir a otro país donde tenemos que gastar en lugar de ganar", allí me di cuenta que ganaba el triple que nosotros cuatro, ya no teníamos tantos conciertos como antes, sentí que podía terminar todo, y decidí irme, Tito me dijo: 'si te vas me voy con vos', nos fuimos y nos llamamos CTO sin imaginar que él seguiría con el nombre y formó otro grupo, había momentos en que CTO y Contacto se juntaban en conciertos interpretando las mismas canciones". Explicó.

Foto: Oficial.

En el año 2000 lograron salir a una gira a Nueva York y comenzaban a subir cuando iban a firmar con Dreamworks y por azares del destino, no se llevó a cabo, llegando a extrañar a su familia y regrsando a Guatemala.

El controversial regreso

A partir de ahí surgió Mamboteros, agrupación con la que Obrayan continúa.

Foto: José Luis Pos.

El guatemalteco reveló que se fue a vivir a Estados Unidos y Tito, su primo, notó que el nombre no había sido registrado y decidió tomarlo y formar el grupo de nuevo, sin embargo Obrayan no está incluido, afirmando que hubo un distanciamiento entre ellos por la situación.

Obrayan afirma que agradece todo el apoyo que recibió del público durante los 90, recuerdos que lleva tatuados en su corazón.

