¡Fracturado! Municipal confirma la lesión de un seleccionado nacional

Tras concluir su participación en la última jornada de la eliminatoria mundialista, los jugadores de la Selección de Guatemala volvieron este miércoles a los entrenamientos con sus respectivos clubes, con el objetivo de enfocarse en la recta final de la fase de clasificación del Apertura 2025 de la Liga Guate Banrural.

Los futbolistas de Municipal, Antigua GFC, Comunicaciones y Xelajú MC, se reincorporaron a las prácticas, en una semana decisiva en la que los cuerpos técnicos evaluarán el estado físico de cada jugador para determinar si podrán ser utilizados en la jornada 21, que iniciará este viernes.

La mala noticia fue para los rojos, ya que José el "Caballo" Morales será una baja sensible en el cierre del torneo. El defensor nacional reportó una fractura desplazada en la mano izquierda y estará unas dos semanas de baja, por lo que se perdería el partido del sábado ante Antigua GFC y tampoco contra Marquense el domingo 30, por la última jornada del Apertura 2025.

El resto de jugadores del conjunto escarlata está disponible para el técnico Mario Acevedo, que tiene como reto conquistar el primer lugar de la tabla en una lucha junto al Deportivo Mixco, actual líder con 41 puntos.

Informe médico: pic.twitter.com/vYlEz2b97o — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 19, 2025

Chivos atentos

Xelajú MC enfrentará este viernes a Cobán Imperial en un duelo adelantado de cara a la final de ida de la Copa Centroamericana 2025, donde el próximo miércoles visitarán a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

El club quetzalteco se encuentra en una posición comprometida en la tabla, por lo que el partido previo al viaje internacional será clave en sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por el título.