Rosmery, la agente que llevaba 3 meses al servicio de la PNC

La agente se incorporó a la PNC en octubre del 2025.
Diana Rosmery Chávez Alarcón es otra de las víctimas mortales del ataque terrorista ocurrido el domingo en distintos puntos del país.
Chávez, de 28 años, era originaria de Jalapa y formaba parte de la Comisaría 12.
Llevaba 3 meses y 6 días al servicio de la PNC, cuando fue atacada mientras ejercía su labor en la colonia El Limón, zona 18.
Fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios, donde finalmente falleció.
Agentes de la Subdirección General de Apoyo y Logística de Jalapa, la despidieron con un emotivo acto.
Entregaron el Pabellón Nacional a familiares.
Estas son las imágenes: