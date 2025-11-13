Goleada y al Mundial: Francia gana a Ucrania y sella su boleto

Campeona del mundo en 2018 y finalista en 2022, Francia se aseguró el jueves su boleto para el Mundial de United 2026 al golear a Ucrania 4-0 con un doblete de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes, en París.
OTRAS NOTICIAS: Italia derrota a Moldavia y se enfoca en la repesca para clasificar al Mundial
Durante muchos minutos incapaces de encontrar el camino del gol ante un conjunto ucraniano replegado atrás, los hombres de Didier Deschamps abrieron el marcador con un penal convertido por Mbappé (minuto 55).
Michael Olise (76), Mbappé (83) y Hugo Ekitike (88) aseguraron la victoria y la clasificación antes de la última fecha de la eliminatoria europea, en la que reafirmó su condición de favorita, a pesar de no ser el primero en haber conseguido el boleto a la Copa del Mundo.
De esta manera, el partido del domingo en Azerbaiyán, ya sin nada en juego para los galos, permitirá a su técnico dar tiempo de juego a los menos habituales.
El técnico de 57 años puede preparar ya su séptima y probablemente última fase final (entre Eurocopas y Mundiales) desde su designación en 2012, antes de ceder la batuta como timonel galo.