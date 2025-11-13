Italia derrota a Moldavia y se enfoca en la repesca para clasificar al Mundial

-

La selección de Italia venció por 2-0 a Moldavia para asegurar virtualmente su lugar en la repesca por un lugar en la Copa del Mundo de 2026.

En los últimos cuatro minutos, la selección italiana resolvió un partido que se le complicó más de lo previsto en su visita a Moldavia, colista del Grupo I de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial.

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso tuvo que esperar hasta el final para asegurar los tres puntos que lo mantienen en la pelea por un lugar en la repesca. Con este triunfo, la Azzurra alcanzó los 18 puntos y sigue a tres de Noruega, líder del grupo con 21 unidades y prácticamente clasificada de forma directa.

Tonali (8) disputando un balón con Artur Ionita, en un partido que se le complicó más de lo esperado a la Azzurra. (Foto: AFP)

Mancini abrió el marcador al minuto 88, al conectar de cabeza, casi desde el suelo, un centro de Dimarco desde la izquierda, superando al guardameta moldavo. Ya en el tiempo añadido, Esposito sentenció el encuentro con otro cabezazo dentro del área tras un servicio de Politano desde la banda derecha para perforar la red de los locales.

Con la victoria, Italia mantiene vivas sus aspiraciones de llegar al Mundial por la vía de la repesca, un objetivo que Gattuso había señalado como prioridad en jornadas anteriores.