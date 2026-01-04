Francisco Arredondo finaliza con éxito primera etapa del Dakar

-

Los 213 kilómetros de Enlace inicial, más los 305 de Especial cronometrada, le dieron la bienvenida en el Rally Dakar 2026, al piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien completó la faena con éxito.

El piloto nacional, quien compite en la división Rally2 de motocicletas, para el BAS World KTM Racing Team (Puma Energy Rally Team Bremen); se ubicó en el puesto 88 de la jornada que tuvo meta final en la ciudad de Yanbu.

Discover today’s #Mission1000 highlights as innovation faced the desert challenge!#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/CulpTkj2fH — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

El ganador de la división fue Michel Docherty (que sigue de líder general), compañero de equipo de Arredondo, quien se impuso por undécima vez con su KTM en la categoría con un tiempo de 3:36.59 horas.

Francisco finalizó la jornada logrando un tiempo de 2:16.39 horas en la etapa, y con ello se ubica en la misma posición de la clasificación general (88), con un tiempo total de 2:22.11 horas.

Your second Flash News of the day is now available!#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/aQn8e9LBNR — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

Este lunes, la caravana dejará la ciudad a Yanbu, donde se realizó el prólogo y la etapa 1 del Dakar 2026, con la etapa 2, entre Yanbu y Alula, que constará de un Enlace inicial de 104 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 400 kilómetros.