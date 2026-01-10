Francisco Arredondo recarga energías en el Rally Dakar

-

El ecuador del Rally Dakar 2026 llegó. Tras seis días de extenuante competencia se disfruta del esperado día de descanso para los pilotos, en Riad, la capital de Arabia Saudita.

La carrera más difícil del mundo le da una tregua a la caravana, entre ellos al piloto guatemalteco de motocicletas Francisco Arredondo, quien compite en la división Rally2, defendiendo los colores del BAS World KTM Racing Team – Puma Energy Rally Team – Bremen.

Actualmente, Arredondo se encuentra en el puesto 78 de la clasificación general, con un tiempo de 43:52.18 horas, a 17:40.14 horas del líder de la competición, el norteamericano, Preston Campbell, quien cronometra 26:12.04 horas.

"Por fin entro a un hotel para descansar. Esta última jornada fue muy agotadora, fueron más de 16 horas de montar, es muy desgastante, pero aquí estoy, feliz, y pensando como enfrentar la segunda semana del rally", comentó Arredondo, desde Riad.

"Esta semana me pegó duro, ya que este año no participé en muchas competencias por las circunstancias, pero estoy listo para seguir en la carrera, disfrutando cada momento del rally", agregó el guatemalteco.

Este domingo se realizará la séptima etapa del recorrido. La jornada se desarrollará entre Riad y Wadi Ad Dawasir, será una jornada de 877 kilómetros, dividida en un Enlace de 418 kilómetros, para luego dar paso a la Especial cronometrada de 459 kilómetros.