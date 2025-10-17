MP va tras Francisco Jiménez, aún ministro de Gobernación

-

Durante la conferencia de prensa, el MP confirmó que fue detenida una de las cuatro personas con orden de captura, como parte de las averiguaciones derivadas de la fuga de pandilleros.

Te interesa: Giran orden de captura en contra de Claudia Palencia por fuga de reos

La fiscal de Delitos Administrativos, Marilyn Castillo, confirmó que cuatro personas tienen orden de captura en el caso de la fuga de los pandilleros del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II.

Entre estas personas está la exviceministra Claudia Palencia, el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez; el alcaide de la cárcel, Eladio Ramos y el subdirector de la cárcel, Víctor Alvaño, de los cuales solo el último fue detenido.

Sin embargo, Castillo señaló que han intentado establecer si Francisco Jiménez, seguía en el cargo de Ministro de Gobernación, pues era el mando superior del Sistema Penitenciario.

"Se ha querido establecer desde que se hizo el anuncio, si el señor Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, está en funciones o no. Ustedes podrán ver en el oficio en donde se ha solicitado que se nos exponga si realmente está en funciones. Salieron a manifestar en un principio que ya no era él el ministro de Gobernación, posteriormente, sale que todavía está en funciones", dijo Castillo.

Agregó que "la Fiscalía tiene que comprobar que en efecto, todavía está en funciones por el derecho de antejuicio que le reviste, por lo cual el día de ayer nos contesta que hasta las 13:30 horas no existe registro alguno de aceptación de renuncia de Francisco Jiménez al cargo de ministro de Gobernación", manifestó.

Debido a que Jiménez aún no ha entregado el cargo de ministro, mantiene inmunidad y no puede ser capturado ni investigado. "Hay otras fases de la investigación, porque quedan pendientes personas que gozan del derecho de antejuicio", agregó la fiscal.

También hizo mención a que las averiguaciones ha tenido complicaciones, porque no han recibido los datos que han requerido al Ministerio de Gobernación y Sistema Penitenciario.

La hipótesis del MP

El MP señala que su principal hipótesis apunta a que los 20 pandilleros del Barrio 18 salieron de la prisión por la puerta principal en complicidad con autoridades del Sistema Penitenciario.

"Para poder salir del centro carcelario tuvieron que pasar cada uno de estos círculos y no podía ser 20 personas que desaparecieron de un día para otro", dijo Castillo.

La investigación es prematura aún, pues la Fiscalía no sabe con exactitud cuando fue que los pandilleros evadieron la prisión. Solo tienen un tiempo estimado de la fuga, la cual pudo concretarse entre el 8 y 11 de octubre.

"En cuanto a la temporalidad de la fuga de los privados de libertad, la Fiscalía también está trabajando desde el domingo, para determinar una fecha o tiempo establecido. Hemos podido establecer que hubo por medio de videoconferencia audiencias y todavía se encontraban entre la semana del 10 de octubre. También se solicitaron visitas que recibieron los privados de libertad, en donde también se pudo establecer este tiempo. Estamos casi entre el lapso del 8 a 11 de octubre", concluyó la fiscal.