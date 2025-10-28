Francisco Jiménez se pronuncia con mensaje al presidente Arévalo

-

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien enfrenta una orden de captura tras la fuga de reos del Barrio 18 en Fraijanes II y salió del país la semana pasada, publicó un mensaje dirigido al presidente Bernardo Arévalo.

El exministro de Gobernación, Francisco Jiménez publicó en su cuenta en la red social "X", un mensaje dirigido el presidente Bernardo Arévalo, la noche de este lunes 27 de octubre.

"Gracias por haberme confiado una de las misiones más complejas del Estado. Cada decisión tomada en el Ministerio de Gobernación fue ejecutada bajo su visión de una seguridad democrática, humana y transformadora", dijo Jiménez.

Asimismo, se lee en la publicación, lo siguiente: "seguí sus principios democráticos, convencido de que el país necesitaba un liderazgo estratégico, técnico, valiente y ético".

Además, en este mensaje dedicado a Arévalo, Jiménez indicó: "hoy solo le pido que no claudique. Escuche las voces que buscan el bien común. Resista las presiones de quienes sólo ven intereses políticos-personales".

Por último, el exministro de Gobernación, a quien se le giró una orden de captura y que salió del país la semana pasada tras entregar el cargo, finalizó diciendo: "no ceda ante las trampas. Sí, es un momento histórico".

Al Presidente de la República,

Bernardo Arévalo @BArevalodeLeon



Gracias por haberme confiado una de las misiones más complejas del Estado. Cada decisión tomada en el Ministerio de Gobernación fue ejecutada bajo su visión de una seguridad democrática, humana y transformadora.… pic.twitter.com/qN9peN7AXG — Francisco Jiménez (@DoctorFJimenez) October 28, 2025

Abandona el país

Presuntamente, Jiménez habría salido de Guatemala vía terrestre por la frontera con El Salvador, para luego ir supuestamente hacia Panamá.

La crisis se desató tras la fuga de 20 líderes del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, un centro de alta peligrosidad, ocurrida el 12 de octubre. La evasión masiva generó una fuerte presión política y críticas a la gestión de seguridad del exministro Jiménez.

El presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez el 14 de octubre, pocos días después de la fuga. Posteriormente, el MP giró una orden de captura contra el exministro por su presunta implicación en la evasión de los pandilleros.

El presidente Arévalo indicó desconocer el paradero de Jiménez, quien ha sido clave en la visión de seguridad del actual gobierno.