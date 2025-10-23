Francisco Jiménez sale del país tras entregar el cargo de ministro de Gobernación

El ahora exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salió del país, supuestamente hacia Panamá, según confirmó una fuente del Ministerio de Gobernación.
Una fuente del Ministerio de Gobernación confirmó a Soy 502 que Francisco Jiménez, ahora extitular de esa cartera, abandonó el país luego de entregar el cargo como ministro de Gobernación.
Días atrás, Jiménez había expresado que esperaba que el sistema de justicia le garantizara el derecho de defensa y que estaba dispuesto a afrontar la situación, sin embargo, este jueves 23 octubre ha trascendido que el funcionario habría viajado hacia Panamá.
*Información en desarrollo. Ampliaremos.