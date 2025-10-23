Versión Impresa
Francisco Jiménez sale del país tras entregar el cargo de ministro de Gobernación

  • Por Jessica González
23 de octubre de 2025, 11:53
El exministro habría salido rumbo a Panamá. (Foto: archivo/Soy502)

El ahora exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salió del país, supuestamente hacia Panamá, según confirmó una fuente del Ministerio de Gobernación.

OTRAS NOTICIAS: "Hasta ayer, seguía en funciones", dice el MP sobre el ministro Francisco Jiménez

Una fuente del Ministerio de Gobernación confirmó a Soy 502 que Francisco Jiménez, ahora extitular de esa cartera, abandonó el país luego de entregar el cargo como ministro de Gobernación.

Días atrás, Jiménez había expresado que esperaba que el sistema de justicia le garantizara el derecho de defensa y que estaba dispuesto a afrontar la situación, sin embargo, este jueves 23 octubre ha trascendido que el funcionario habría viajado hacia Panamá.

(Foto: vía X)
*Información en desarrollo. Ampliaremos.

