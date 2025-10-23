"Hasta ayer, seguía en funciones", dice el MP sobre el ministro Francisco Jiménez

-

Francisco Jiménez ya renunció al cargo de ministro de Gobernación y mientras asume el nuevo funcionario, este dirige la cartera de forma interina. El MP informó que "cada día" ha enviado oficios para conocer si Jiménez ya no está en el puesto.

El Ministerio Público (MP) está pendiente del momento en que Francisco Jiménez deje el cargo como ministro de Gobernación. Esto debido a que lo estarían acusando dentro del caso por la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

Jiménez renunció y el presidente le aceptó su salida el 15 de octubre, pero el 17 de octubre, cuando el Ministerio Público realizó allanamientos y solicitó órdenes de captura en contra de funcionarios del Sistema Penitenciario, el Gobierno informó que aún estaba en funciones.

Debido a que Jiménez goza de inmunidad por ser ministro, la Fiscalía ha estado solicitando información al Gobierno de Guatemala para saber si sigue o no en el cargo.

EN CONTEXTO: Bernardo Arévalo nombra a nuevo ministro de Gobernación

"Hasta el día de ayer él seguía en funciones. Cada día se envían oficios para establecer que ya no goza de inmunidad, esto con la finalidad de poder solicitar lo que corresponde ante el órgano jurisdiccional", informó el MP.

El 20 de octubre, Jiménez daría un mensaje a la nación, pero este ya no lo hizo. En un medio de comunicación escrito aseguró que se entregaría a la justicia.

Fuentes extraoficiales aseguran que Jiménez salió este miércoles 21 de octubre de Guatemala por El Salvador, pero hasta el momento no se ha confirmado.