Frente frío y vientos acelerados impactan clima este miércoles en el país

El Insivumeh mantiene la alerta por la persistencia del frente frío Guatemala que genera viento fuerte y acelerado en Ciudad de Guatemala.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé que este miércoles 12 de noviembre continúe el paso de un frente frío sobre Guatemala que modifica tanto la intensidad como la dirección del viento en gran parte del país.

En la Ciudad de Guatemala, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 40 km/h, una condición que también podría presentarse en algunos departamentos del occidente.

Durante la mañana, se espera cielo mayormente nublado en el norte del territorio, mientras que hacia el sur predominará un ambiente con menos nubosidad.

El ingreso de humedad por los litorales del Pacífico y del Caribe favorecerá la formación de lluvias y lloviznas dispersas, especialmente sobre la cadena volcánica, la Franja Transversal del Norte, Izabal y zonas de Petén.

Las temperaturas más elevadas del día se ubicarán entre 26 y 28 °C en regiones del Altiplano Central, Occidente y parte de los valles del oriente. En el sur se esperan valores de entre 30 y 32 °C, mientras que en el norte oscilarán entre 28 y 30 °C.

CONDICIONES DEL TIEMPO DIARIO PARA HOY MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 #SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/0POYLVzaLX — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 12, 2025

Durante la noche y madrugada persistirá el ambiente frío, con mínimas que podrían descender a entre 3 y 5 °C en el occidente, y de 10 a 14 °C en el Altiplano Central.

El viento acelerado podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores cercanos a los 2 °C en las zonas más altas del país y entre 8 y 10 °C en el Altiplano.

El sol salió a las 6:03 de la mañana y se espera que se oculte a las 17:32 horas, según el reporte del Insivumeh.