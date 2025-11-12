¡Continuará el frío! Así estará el clima para este miércoles 12 de noviembre

Se esperan condiciones de frío en Guatemala, especialmente en el Occidente y la Franja Transversal del Norte, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 11 grados centígrados.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha dado a conocer las temperaturas para este miércoles 12 de noviembre en el territorio nacional.
En el altiplano central, se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y como máximas de 24 grados.
Mientras, las temperaturas más bajas se darán en la franja transversal del norte y el occidente del país, donde las más mínimas podrían llegar a los 11 grados.
Por otro lado, se espera que en valles de oriente las temperaturas máximas no pasen de los 24 grados, a pesar de ser sector de tierra caliente.
Este es el mapa de temperaturas mínimas y máximas: