Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Continuará el frío! Así estará el clima para este miércoles 12 de noviembre

  • Por Geber Osorio
11 de noviembre de 2025, 21:42
Insivumeh
Las bajas temperaturas seguirán este miércoles 12 de noviembre en el territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: istock)

Las bajas temperaturas seguirán este miércoles 12 de noviembre en el territorio guatemalteco. (Foto ilustrativa: istock)

Se esperan condiciones de frío en Guatemala, especialmente en el Occidente y la Franja Transversal del Norte, donde las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 11 grados centígrados.

OTRAS NOTICIAS: Recuento de daños: un fallecido y árboles derribados tras fuertes vientos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ha dado a conocer las temperaturas para este miércoles 12 de noviembre en el territorio nacional.

En el altiplano central, se esperan temperaturas mínimas de 14 grados centígrados y como máximas de 24 grados.

Mientras, las temperaturas más bajas se darán en la franja transversal del norte y el occidente del país, donde las más mínimas podrían llegar a los 11 grados.

Por otro lado, se espera que en valles de oriente las temperaturas máximas no pasen de los 24 grados, a pesar de ser sector de tierra caliente.

Este es el mapa de temperaturas mínimas y máximas:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar