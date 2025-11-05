Versión Impresa
Frío extremo: ¿cómo evitar que tu perro se enferme?

  • Por Jessica González
05 de noviembre de 2025, 12:14
La temporada de frío también afecta a las mascotas. (Foto: Shutterstock)

Ante el descenso de las temperaturas, es importante que protejas a tus mascotas. Estas recomendaciones buscan minimizar los riesgos de enfermedades respiratorias y garantizar la salud animal en condiciones climáticas adversas.

La época fría también afecta a las mascotas, por ello el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), recomienda adoptar medidas de prevención para protegerlas.

El descenso de temperatura puede causarles enfermedades respiratorias y otros padecimientos, sobre todo en animales jóvenes, adultos mayores o de pelaje corto.

(Foto: MAGA)
Estos consejos te ayudarán a que tu mascota se mantenga saludable y bien protegida.

Medidas de prevención

  • Permite que pase la mayor parte del tiempo dentro de casa.
  • Evita bañarla con frecuencia, pues la grasa natural del pelaje ayuda a conservar el calor corporal.
  • Bríndale comida nutritiva que le ayude a conservar su temperatura corporal. Los alimentos con buen aporte de proteína y energía son ideales en esta temporada.
  • Asegúrate de darle agua fresca y evita que se enfríe demasiado.
  • Si notas síntomas como decaimiento o pérdida de apetito, llévalo con el veterinario. 
  • Llévalo de paseo en los horarios más cálidos del día. El ejercicio contribuye a que las mascotas se mantengan activas, felices y saludables.

