Frío extremo: ¿cómo evitar que tu perro se enferme?

Ante el descenso de las temperaturas, es importante que protejas a tus mascotas. Estas recomendaciones buscan minimizar los riesgos de enfermedades respiratorias y garantizar la salud animal en condiciones climáticas adversas.
La época fría también afecta a las mascotas, por ello el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a través de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), recomienda adoptar medidas de prevención para protegerlas.
El descenso de temperatura puede causarles enfermedades respiratorias y otros padecimientos, sobre todo en animales jóvenes, adultos mayores o de pelaje corto.
Estos consejos te ayudarán a que tu mascota se mantenga saludable y bien protegida.
Medidas de prevención
- Permite que pase la mayor parte del tiempo dentro de casa.
- Evita bañarla con frecuencia, pues la grasa natural del pelaje ayuda a conservar el calor corporal.
- Bríndale comida nutritiva que le ayude a conservar su temperatura corporal. Los alimentos con buen aporte de proteína y energía son ideales en esta temporada.
- Asegúrate de darle agua fresca y evita que se enfríe demasiado.
- Si notas síntomas como decaimiento o pérdida de apetito, llévalo con el veterinario.
- Llévalo de paseo en los horarios más cálidos del día. El ejercicio contribuye a que las mascotas se mantengan activas, felices y saludables.