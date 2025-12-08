Frío por la noche y madrugada: así estará el clima este martes 9 de diciembre

Durante el amanecer se presentarán lloviznas en varios sectores del país.
OTRAS NOTICIAS: A partir de esta fecha estará listo el paso a desnivel de la Roosevelt
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lloviznas y áreas con neblina durante el amanecer de este martes 9 de diciembre.
Además, habrá bastante nubosidad del norte al centro del país.
Por la tarde se esperan nublados parciales con lluvias en la Franja Transversal del Norte, Caribe y Valles de Oriente.
Posibles lloviznas caerán al final de la tarde en el centro y Occidente del territorio nacional.
Durante la noche y madrugada bajará la temperatura.