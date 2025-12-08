Versión Impresa
Frío por la noche y madrugada: así estará el clima este martes 9 de diciembre

  • Por Jessica González
08 de diciembre de 2025, 15:58
Se esperan bajas temperaturas por la noche y madrugada. (Foto: Shutterstock)

Durante el amanecer se presentarán lloviznas en varios sectores del país. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé lloviznas y áreas con neblina durante el amanecer de este martes 9 de diciembre. 

Además, habrá bastante nubosidad del norte al centro del país. 

Por la tarde se esperan nublados parciales con lluvias en la Franja Transversal del Norte, Caribe y Valles de Oriente.

Posibles lloviznas caerán al final de la tarde en el centro y Occidente del territorio nacional.

Durante la noche y madrugada bajará la temperatura.

