Los nuevos escáneres de seguridad en el Aeropuerto Internacional La Aurora

Este nuevo equipo, que cuenta con Inteligencia artificial, cumple con las normas internacionales de seguridad.

Con el fin de velar por la seguridad y responder a los estándares de seguridad internacionales, el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) instaló siete nuevos escáneres en la terminal aérea.

Pablo Castillo, vocero del AILA, afirmó que este nuevo equipo ya está siendo utilizado para tener un mejor control en el equipaje de mano de cada pasajero que entre y salga del país.

"Se adquirieron siente nuevos escáneres, cuatro fueron instalados en el último anillo de seguridad de control aeroportuario. Otro se instaló en el área de la bodega de equipaje que va registrado en el área del avión y dos más en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya para fortalecer esta terminal aérea", afirmó Castillo.

Asimismo, detalló que el equipo no había sido actualizado desde hace ocho años, por lo que ahora "es de última tecnología y está valorado en más de 3 millones de quetzales".

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

¿Cómo funcionan?

Según Castillo, cada escáner tiene un Software de Inteligencia Artificial que ayuda al operador a identificar aquellos objetos que puedan ser catalogados como "objetos ilícitos", pues están conectados a Internet, y tienen acceso a una base de datos internacional.

Esto ayuda a que el operador pueda observar objetos marcados en la pantalla, para detectar cualquier anomalía.

El Aeropuerto Internacional La Aurora ya cuenta con nuevos escáneres para el equipaje de mano.



Video: Wilder López pic.twitter.com/9yQRDbdS3E — Soy 502 (@soy_502) January 8, 2026

Con esta avance se busca reducir el tiempo de espera para los pasajeros y no sacrificar la seguridad de la terminal ni la de los usuarios.