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¡Fue lapidada! Mujer es hallada sin vida y con signos de violencia

  • Con información de Lorena Lorenty/Colaboradora
20 de marzo de 2026, 12:38
La piedra estaba junto al cuerpo. (Foto: Lorena Lorendy/Nuestro Diario)

La piedra estaba junto al cuerpo. (Foto: Lorena Lorendy/Nuestro Diario)

El cuerpo de la mujer tenía señales de violencia. 

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Una mujer fue hallada sin vida en el camino que da hacia la aldea la Trementina, en Zacapa. 

Personas que transitaban por el lugar, hallaron el cuerpo de una mujer ensangrentada, por lo que de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Técnicos del Ministerio Público realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que la víctima había sido lapidada, encontrando en el lugar la piedra con la que la habrían asesinado.

Esta sería el arma del crimen. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)
Esta sería el arma del crimen. (Foto: Lorena Lorenty/Nuestro Diario)

Familiares llegaron al lugar y la identificaron como Luz Virginia Solomán Zabaleta, de 44 años, ama de casa.

Autoridades investigan las causas del crimen. 

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