¡Fue lapidada! Mujer es hallada sin vida y con signos de violencia

El cuerpo de la mujer tenía señales de violencia.
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Una mujer fue hallada sin vida en el camino que da hacia la aldea la Trementina, en Zacapa.
Personas que transitaban por el lugar, hallaron el cuerpo de una mujer ensangrentada, por lo que de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional Civil (PNC).
Cuando los agentes llegaron al lugar, constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
Técnicos del Ministerio Público realizaron el peritaje correspondiente y determinaron que la víctima había sido lapidada, encontrando en el lugar la piedra con la que la habrían asesinado.
Familiares llegaron al lugar y la identificaron como Luz Virginia Solomán Zabaleta, de 44 años, ama de casa.
Autoridades investigan las causas del crimen.