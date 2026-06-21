Fuerte accidente complica el tránsito en ruta al Atlántico

El tráfico se ha complicado tras el accidente que sufrió un conductor de un vehículo particular.
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Esta mañana del 21 de junio, un vehículo volcó sobre la ruta luego de que el conductor perdiera el control cuando circulaba sobre la Calzada José Milla y Vidaurre, ubicada en zona 6 capitalina.
El vehículo quedó totalmente destrozado y obstaculiza un carril con dirección a zona 17.
La Policía Nacional Civil (PNC) asegura el área y da seguimiento al hecho para determinar las causas del accidente.
EMETRA solicita a los conductores circular con precaución ante el tránsito lento del sector tras este hecho.