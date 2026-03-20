Congestionamiento: transportes pesados colisionan en ruta al Atlántico (video)

Un tráiler y un camión están involucrados en el accidente vial.
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Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 20 de marzo en el kilómetro 6 de la ruta al Atlántico, en la zona 17.
En el percance vial estuvieron involucrados dos vehículos de transporte pesado. Entre ellos, un tráiler que colisionó con un camión por razones desconocidas.
Esto ha provocado congestionamiento en la ruta con dirección al norte, ya que la vía quedó bloqueada por los vehículos involucrados.
Usuarios de redes sociales han compartido un video en el que se observa la alta carga vehicular que se ha originado debido a este accidente vial.