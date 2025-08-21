Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Choque entre tráiler y microbús obstaculiza el paso por Calzada La Paz

  • Por Jessica González
21 de agosto de 2025, 13:51
El fuerte impacto ha causado tránsito lento por el sector. (Foto: captura de video)

El fuerte impacto ha causado tránsito lento por el sector. (Foto: captura de video)

El fuerte accidente está provocando tránsito lento en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Pareja de esposos muere tras ser arrastrada por una correntada

Un accidente ha ocurrido en el inicio de la Calzada La Paz, luego de que un tráiler y un microbús impactaran en dicho tramo.

Hasta ahora no se reportan personas gravemente heridas, pero el paso se está complicando, pues además la lluvia ha comenzado a caer en la zona.

Agentes de tránsito sugieren evitar el paso por el sector, pues aunque hay paso, el movimiento es lento.

Estas son las imágenes: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar