Choque entre tráiler y microbús obstaculiza el paso por Calzada La Paz

El fuerte accidente está provocando tránsito lento en el sector.
Un accidente ha ocurrido en el inicio de la Calzada La Paz, luego de que un tráiler y un microbús impactaran en dicho tramo.
Hasta ahora no se reportan personas gravemente heridas, pero el paso se está complicando, pues además la lluvia ha comenzado a caer en la zona.
Agentes de tránsito sugieren evitar el paso por el sector, pues aunque hay paso, el movimiento es lento.
Estas son las imágenes: