¡Fuerte colisión! Accidente de tránsito deja dos heridos en zona 9

Hecho de tránsito



Involucra un automóvil y una motocicleta en la 7 avenida 1 calle zona 9, dejando daños en señales viales.



2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales, agentes de la Policía Nacional Civil se hacen cargo del procedimiento.#27abr26PMT pic.twitter.com/q5tjJDTWU2