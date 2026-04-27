¡Fuerte colisión! Accidente de tránsito deja dos heridos en zona 9

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.
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Una fuerte colisión entre un automóvil y un vehículo de dos ruedas sucedió la tarde de este lunes 27 de abril en la 7a. avenida y 1a. calle de la zona 9 de la ciudad capital.
Luego del percance vial, se constató que dos personas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas a centros asistenciales.
Además, fueron dañadas señales viales que se encuentran en el sector, ya que el automóvil impactó en ellas tras este accidente. Hasta el momento se desconocen las causas que lo provocaron.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hacen cargo del procedimiento, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.