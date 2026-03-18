Videos del temblor de 5.2 que sacudió a Izabal este miércoles

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Una mujer adulta resultó afectada luego de que una pared de su vivienda se desplomara derivado al fuerte sismo.

Un temblor de magnitud 5.2 se registró este miércoles 18 de marzo. El movimiento telúrico tuvo epicentro en el departamento de Izabal.

Por medio de las redes sociales han circulado videos y fotografías, tomados durante y después del movimiento telúrico, respectivamente.

Una cámara de seguridad ubicada en la aldea Buenos Aires, en Livingston, captó el momento en que se observa el movimiento repentino, en donde los cables del tendido eléctrico fueron sacudidos por el sismo.

En otras imágenes, se observan a dos mujeres que trabajan en una tienda de ropa, las cuales al momento de percatarse del temblor, deciden bajar las gradas para salir a resguardarse ante el temor de que se registraran daños en el inmueble.

Afectados

Según un medio local, una mujer adulta se vio afectada luego de que su vivienda ubicada en la aldea Montaña de Patzún, en Los Amates, sufriera daños, provocando que una de las paredes se desplomara.

Por lo tanto, se ha coordinado con las autoridades para que se hagan evaluaciones de los daños materiales, según mencionaron los medios de la localidad.

En una tienda de conveniencia se reportaron productos de la venta que cayeron durante el temblor.

Este fuerte sismo alarmó no solo a vecinos de Izabal, sino que también de Zacapa y Jalapa, en donde también fue sensible el mismo, según indicaron usuarios de las redes sociales.