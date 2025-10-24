Fuerte colisión vehicular en el carril reversible de San Cristóbal

Dos vehículos chocaron en el ingreso a la zona 8 de Mixco, la tarde de este 23 de octubre.
Este jueves, aproximadamente a 50 metros del puente de San Cristóbal, en el municipio de Mixco, dos vehículos colisionaron en el carril reversible.
En el percance vial estuvieron involucrados una panel y una camioneta. Los daños fueron únicamente materiales y ambos pilotos se encuentran se encuentran bien,
Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco brindaron apoyo para agilizar el movimiento vehícular en la zona, explicaron.
Mientras tanto, Roger Escalante, Gerente General de Emixtra, indicó que este carril reversible se ha habilitado desde hace más de una década y recomendó que los pilotos estén atentos a la señalización para evitar estas situaciones.