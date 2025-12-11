El fuerte dispositivo que resguarda a Fernanda Bonilla

Fernanda Bonilla acude a las audiencias en Torre de Tribunales bajo un fuerte dispositivo de seguridad y con chaleco antibalas.
María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados en el crimen de Melissa Palacios, están reguardados por un fuerte dispositivo de seguridad.
Mientras estaban en prisión en Zacapa, no era la excepción, pues allá eran custodiados por Sistema Penitenciario (SP) y Policía Nacional Civil (PNC), pero además, por seguridad privada que portaba armas de grueso calibre.
Ahora, en la capital, ese grupo de hombres armados ya no los protegen, pero sí mantienen un fuerte dispositivo de seguridad por parte del SP y PNC. Por ejemplo, en los traslados son acompañados por al menos 12 agentes de ambas instituciones. En el caso de los acusados, portan chalecos antibalas.