Fernanda Bonilla logra suspender audiencia de ofrecimiento de prueba

Este jueves estaba programada la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Melissa Palacios, pero la misma fue reprogramada.

En el juzgado de Mayor Riesgo C, estaba programada la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Melissa Palacios. Este previo al inicio del juicio en contra de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

En varias ocasiones, a través de acciones legales, Bonilla intentó suspender la misma, pero no lo logró.

Sin embargo, con una estrategia diferente, logró atrasarla, pues su abogado, Saul Zenteno, se excusó, bajo el argumento que tenía un viaje programado.

La acusada le manifestó a la jueza que no quería ser representada por el abogado asignado, por lo que la jueza resolvió suspender la audiencia y reprogramarla para el 5 de enero de 2026.

Esta audiencia es clave, pues el Ministerio Público y los querellantes deben presentar ante la jueza las pruebas que tienen en contra de los acusados, las cuales quieren mostrar durante el juicio, y la jueza decide qué pruebas admite y cuáles no.

Lo mismo con las pruebas que presente la defensa.

La mamá de Melissa, está como querellante en el caso y lleva más de cuatro años esperando justicia.

Ahora espera que en enero sí se desarrolle la audiencia y se programe pronto el inicio de juicio.

La mamá de Melissa Palacios sigue a la espera de justicia. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.