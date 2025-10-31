Explosión en San Juan Sacatepéquez deja a siente personas heridas

-

Una fuerte explosión sacudió el caserío Los Pirires, aldea Montúfar, en San Juan Sacatepéquez, dejando un saldo de siete heridos de gravedad, incluyendo niños y adultos. Las víctimas con quemaduras graves de segundo y tercer grado fueron trasladadas de urgencia al Hospital Roosevelt.

TE PUEDE INTERESAR: PMT despliega operativo por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Una fuerte explosión se registró en el caserío Los Pirires, aldea Montúfar, San Juan Sacatepéquez, dejando a siete personas, entre niños y adultos, con quemaduras de diversa gravedad.

El personal de turno coordinó el envío de más ambulancias y una unidad contra incendios, pues las llamas amenazaban con extenderse a viviendas cercanas.

Las víctimas resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Tras lanzar más de mil galones de agua, los socorristas lograron controlar la situación. Sin embargo, los pobladores informaron que continuarían con las labores de remoción de escombros por cuenta propia.

Los bomberos utilizaron más de mil galones de agua para sofocar las llamas que amenazaba con extenderse a otras viviendas. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Atención en el hospital

En el Hospital Roosevelt, el personal médico aguardaba la llegada de los heridos al ingreso de las ambulancias cerca de las 22:00 horas del pasado jueves 30 de octubre, abriéndose paso entre el tráfico.

Algunos pacientes llegaron caminando al recibir quemaduras en brazos y rostro, mientras que otros presentaban lesiones que afectaban más del 50 % de su cuerpo.

Las llamas afectaron a niños y adultos. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los médicos diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado y procedieron a administrar analgésicos antes de su ingreso al área de atención especializada.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, este es el tercer incidente similar ocurrido en el sector.

Añadieron que, en muchas ocasiones, los vecinos no permiten el ingreso de las unidades de emergencia y optan por trasladar a los heridos por medios propios hacia clínicas particulares.

Según los registros los incidentes de quemaduras en San Juan Sacatepéquez suelen estar ligados a coheterías y el manejo de juegos pirotécnicos. Las explosiones han llegado a dañar hasta 13 viviendas cercanas en eventos anteriores.

San Juan Sacatepéquez es un municipio con recurrencia a este tipo de tragedias. Frecuentes explosiones, ligadas a coheterías y manipulación de pólvora, han dejado múltiples heridos y víctimas mortales en el sector.