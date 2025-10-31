PMT despliega operativo por el Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos

-

La PMT de Guatemala ha implementado un masivo operativo del 31 de octubre al 2 de noviembre con 700 agentes para gestionar el tránsito vehicular y peatonal.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala ha puesto en marcha un operativo especial con un aproximado de 700 agentes que coordinarán la movilidad y el orden durante esta importante fecha.

El plan estará activo del viernes 31 de octubre al lunes 3 de noviembre del presente año, con especial atención al día sábado 1. Esta coordinación surge por solicitud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, trabajando conjunto con el Cementerio General y otros camposantos.

"Esta iniciativa busca que las familias tengan los menores inconvenientes posibles al trasladarse hacia los distintos cementerios de la capital", indicaron las autoridades.

El operativo de la PMT estará del 31 de octubre al 3 de noviembre. (Foto: Munipalidad de Guatemala)

Horarios

La zona 3 será objeto de atención prioritaria, ya que a partir de las 21:00 horas del 31 de octubre, se cerrarán estratégicamente la Avenida del Cementerio de la 19 a la 22 calle, y la 20 calle desde la Avenida del Cementerio a la 1a avenida.

Con estas medidas, se permitirá un mejor flujo peatonal y control de las ventas informales, señaló la Municipalidad.

Además, desde las 6:00 horas del 1 de noviembre, agentes de la PMT estarán presentes brindando apoyo a aproximadamente 2 millones de visitantes provenientes de diferentes municipios y departamentos.

Los horarios se organizan en dos turnos estratégicos: matutino de 5:45 a 14:00 horas y vespertino de 10:45 a 19:00 horas, asegurando cobertura completa durante las horas de mayor afluencia, agregaron las autoridades.